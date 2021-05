Recension: La sagesse des Pères du désert en BD

Les Apophtegmes des Pères du désert sont parmi les textes les plus fondamentaux de la spiritualité chrétienne orientale. Il sont aussi parmi les plus lus, car il présentent celle-ci à travers de très courts textes (parfois réduits à une seule phrase) qui relatent simplement, concrètement et sous une forme anecdotique, des actes exemplaires et des […]

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com ! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter