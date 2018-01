Réception chaleureuse du patriarche de Bulgarie Néophyte au Phanar

Le 7 janvier, le patriarche de Bulgarie Néophyte a effectué une visite fraternelle au Patriarcat œcuménique. Accompagné du métropolite de Lovetch Gabriel, du métropolite de Rousse Nahum et du métropolite de Stara Zagora Cyprien, membres du Saint-Synode de l’Église orthodoxe bulgare, le patriarche Néophyte a été accueilli au portail du patriarcat par le grand-protosyncelle André et les clercs de la cour patriarcale. Après avoir vénéré les icônes de l’église patriarcale Saint-Georges, le patriarche et sa suite sont montés à la salle du trône, dans le palais patriarcal, où ils ont été reçus par le patriarche œcuménique, en présence des hiérarques du trône. « Nous vous recevons dans les espaces de l’Église mère avec beaucoup d’amour, d’honneur et de chaleur. Nous nous réjouissons parce que notre rencontre a lieu au début de la nouvelle année, que nous souhaitons pleine de bénédictions divines pour vous personnellement, Béatitude, et pour la très sainte Église de Bulgarie » a déclaré le patriarche œcuménique dans sa brève allocution. « Nous nous réjouissons parce que votre venue à Constantinople a lieu à l’occasion d’un événement très agréable, à savoir l’entière rénovation de l’église Saint-Stéphane, située non loin d’ici. Cela constitue un très grand événement pour notre ville, pour notre Patriarcat œcuménique, pour la bien-aimée paroisse locale bulgare et pour tous les orthodoxes. Nous glorifions Dieu et prions qu’Il nous donne encore de tels événements agréables et de telles rencontres. Mais je ne vous cacherai pas, Béatitude, car je veux être sincère avec vous, que nous avons été peinés lorsque nous avons appris que, dans le programme de votre brève visite dans notre ville, n’était pas incluse une visite de votre part au siège du Patriarcat œcuménique. Et ce parce que nous vous aimons et voulons vous voir, vous ressentir près de nous. Pour cette raison, notre joie, en cet instant, alors que vous êtes ici, est réellement grande. J’escompte que notre entretien sera plus étendu lors du déjeuner que nous offre la bien-aimée communauté bulgare avec Monsieur le Premier ministre bulgare, auquel je souhaiterai une présidence bénie et réussie de l’Union européenne pour ce semestre. Ces souhaits pour le progrès et la promotion de la Bulgarie, je les répète à votre Béatitude et sa suite bien-aimée. Et de nouveau, bienvenue et nombreuses années ! Et, puisque s’approche votre fête, au mois de janvier, je vous souhaite santé, longévité et toute bénédiction de Dieu » a ajouté le patriarche. Ensuite, le patriarche œcuménique et le patriarche de Bulgarie se sont dirigés vers le siège de la communauté bulgare à Şişli, où ils ont vénéré les icônes de l’église Saint-Jean-de-Rila, et ont ensuite participé au déjeuner officiel à l’occasion de l’inauguration de l’église Saint-Étienne rénovée.

