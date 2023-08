Rediffusion « Père Serge Chévitch, un saint de notre temps » – 15 août à 10h00 sur France 2

Le père Serge Chévitch (1903-1987) est l’un des grands pères spirituels du 20e siècle qui témoignent que la grâce et la lumière divine sont toujours accessibles pour ceux qui cherchent Dieu.

Recteur de la paroisse de la Sainte-Trinité à Vanves et higoumène du skit du Saint-Esprit au Mesnil-Saint-Denis près de Trappes (Yvelines), correspondant de saint Silouane et du célèbre higoumène Chariton de Valaam, ami de Jacques Maritain, Louis Massignon, Olivier Lacombe, Charles du Bos, Emmanuel Mounier et Gabriel Marcel, père spirituel de Nicolas Berdiaev, de Vladimir Lossky et du grand iconographe Grégoire Kroug, le père Serge a profondément marqué tous ceux qui l’ont croisé.

L’émission Orthodoxie de France 2, qui sera rediffusée le mardi 15 août à partir de 1Oh00 lui est consacrée ! Jean-Claude Larchet, Emilie Van Taack et le père Marc-Antoine Costa de Beauregard, qui ont connu personnellement le père Serge, nous en parleront de sa vie et de son enseignement.