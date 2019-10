À l’initiative du métropolite Emmanuel de France a eu lieu le samedi 5 octobre à Paris une réunion de travail avec des clercs, prêtres et diacres, ainsi que des délégués laïcs de paroisses et communautés de l’ancien exarchat des paroisses de tradition russe en Europe occidentale situées en France et qui ont souhaité rester fidèles à l’Église de Constantinople. Un peu plus de cinquante personnes représentant une vingtaine de paroisses de France étaient présentes, certaines personnes qui n’avaient pas pu se libérer ont manifesté leur soutien et leur solidarité avec les participants. Étaient également présents plusieurs membres du conseil de l’Archevêché qui se sont engagés à accompagner le processus de l’organisation de ces communautés.

Cette rencontre s’est déroulée dans une atmosphère paisible et constructive, dans un climat de confiance réciproque et a donné lieu à des échanges francs entre les participants. Le métropolite Emmanuel a rappelé les circonstances dans lesquelles la décision de retirer le tomos à l’Archevêché fin novembre 2018 (1) avait été prise, et a rappelé la sollicitude du patriarche Bartholomée vis-à-vis des paroisses de tradition russe en Europe occidentale. L’objectif principal de cette réunion a été de discuter de la manière dont pourrait s’organiser la vie des paroisses qui en France ont décidé de rejoindre la métropole de France du Patriarcat oecuménique. Il a été convenu de créer deux groupes de travail : le premier aura pour objectif de déterminer dans quel cadre statutaire cet ensemble de paroisses pourra fonctionner, et le second réfléchira aux questions pastorales liées à la nouvelle situation. Ces deux groupes sont en cours de constitution et devraient débuter leurs rencontres régulières dès le début du mois de novembre.

À la fin de la rencontre, un point a été fait sur la situation des paroisses qui, dans d’autres pays d’Europe, ont suivi la même démarche que le groupe réuni à Paris, notamment au Royaume-Uni où la grande majorité des paroisses suit la même démarche d’organisation auprès de l’archevêché de Thyateira et de Grande-Bretagne. A été également évoquée la question des paroisses qui ont rejoint d’autres juridictions présentes en Europe (la Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale ou le diocèse d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe de Serbie). À la fin de la réunion, le métropolite Emmanuel a remis des antimensia permettant la célébration de la liturgie aux prêtres restés fidèles au Patriarcat oecuménique et a exprimé le souhait que puissent se renouveler régulièrement des rencontres comme celle-ci qui permettent de travailler ensemble, clercs et laïcs, au témoignage orthodoxe en France.