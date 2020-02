Rencontre du patriarche Bartholomée et du premier ministre grec à Abou Dabi

Le patriarche Bartholomée se trouve actuellement aux Émirats Arabes Unis pour l’événement « Fraternité humaine », un an après la signature du « Document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et vivre ensemble », qui se rapporte à l’importance du dialogue inter-confessionnel, la tolérance et la coexistence harmonieuse des religions. « C’est une très belle coïncidence » a déclaré le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis au Patriarche œcuménique. « Nous nous réjouissons beaucoup pour la coïncidence et la bonne conjoncture. Si Dieu le veut, je viendrai au mois de mai à Athènes », a déclaré à son tour le patriarche Bartholomée, qui a ajouté : « Nous sommes venus hier soir, c’est une ville ouverte et libérale ». Le patriarche et le premier ministre ont évoqué ensemble leur récente rencontre à Davos. Le premier ministre a souligné la sensibilité et les connaissances du Patriarche œcuménique au sujet du changement climatique, dont s’est occupé le Forum économique mondial de Davos, cette année. « Vous avez vu les défis du changement climatique bien avant », a déclaré M. Mitsotakis. « Depuis 30 ans », lui a répondu le patriarche Bartholomée. « Votre parole a un poids particulier dans ces problèmes » a ajouté le premier ministre.

