Le patriarche œcuménique Bartholomée, à sa demande, a rencontré aujourd’hui, le 26 décembre, le président de la République turque, Recep Tayyip Erdoğan, au Palais présidentiel d’Ankara.Protection des Chrétiens en SyrieLe patriarche a soulevé la question de la situation des chrétiens en Syrie et a demandé au président d’exercer toute son influence là-bas pour protéger la vie et la sécurité des chrétiens et de toutes les minorités de Syrie, faisant référence

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.