L’atelier Mosaïciel, dans le Vercors, organise une rencontre « L’art et le sacré » les 16 et 17 novembre. Les intervenants seront Emanuela Fogliadini et François Bœspflug. Le samedi 16 novembre sera consacré au thème « L’art chrétien entre Orient et Occident » et le dimanche 17 à « La Nativité du Christ dans l’art ». Pour plus d’informations, voir cette page.

Rencontre « L’art et le sacré »