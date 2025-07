L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 13 juillet était consacrée à « La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky » (rediffusion de l’émission du 24 novembre 2019). L’invité était Jean-Claude Larchet, auteur du livre « En suivant les Pères… » La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky, paru aux éditions des Syrtes en 2019, qui propose, en 340 pages, la traduction de 25 articles, pour la plupart inédits en français, de ce grand théologien orthodoxe du XXe siècle, avec une introduction de 144 pages, formant un livre en soi, qui présente la vie riche du père Georges Florovsky qui le mena de son Ukraine natale aux plus prestigieuses universités américaines (Harvard, Princeton), en passant Prague, Paris, et New York. Présentation de l’émission : « Les grandes étapes de la vie du père Georges Florovsky ; le séjour à Paris (1926-1948) et la controverse sophiologique ; les deux axes principaux de sa pensée : 1/ la critique de l’évolution de la théologie russe soumise depuis le 16e siècle aux influences occidentales et 2/ l’explication de ce qu’est l’Église ; une ecclésiologie profondément ancrée dans la christologie ; le retour aux Pères de l’Église comme normes et comme modèles ; la ré-hellénisation de la théologie ; l’appel à une synthèse néo-patristique ; le vrai sens de l’œcuménisme ; la pensée du père Georges Florovsky, une référence majeure pour la pensée orthodoxe au 21e siècle. » Ci-dessus : le podcast audio de l’émission.