RCF Aix-Marseille : Les apocryphes chrétiens – Un genre littéraire issu du judaïsme

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RCF Aix-Marseille : Les apocryphes chrétiens – Un genre littéraire issu du judaïsme

Les écrits apocryphes, littéralement « cachés », sont nés dans la diversité foisonnante des premières communautés chrétiennes entre le IIᵉ et le IVᵉ siècle. Ils prolongent ou complètent les Écritures canoniques sans en avoir le statut officiel.
Loin d’être tous hérétiques, beaucoup sont porteurs de traditions orales très anciennes. Certains cherchent à combler les silences des Évangiles sur l’enfance de Jésus, sur Marie ou sur les Apôtres. D’autres révèlent la richesse du christianisme primitif, en dialogue avec les cultures juive et grecque.
Le discernement spirituel des Pères de l’Église a conduit à distinguer les textes canoniques, et les textes recommandés, ou simplement édifiants. Ces écrits, transmis par la piété populaire, les icônes et la liturgie, ont profondément marqué la foi chrétienne. Leur lecture, prudente mais éclairée, révèle le souffle d’une tradition vivante, enracinée dans l’attente du Christ.

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Kassiana Panev

Traductrice Interprète anglais-français niveau Master 2 et assistante d'émission pour Orthodoxie TV.
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