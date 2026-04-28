Bénédiction du nouveau iconostase de l’église orthodoxe des Saints-Cyrille-et-Méthode à Pantin

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Bénédiction du nouveau iconostase de l’église orthodoxe des Saints-Cyrille-et-Méthode à Pantin

L’église des Saints-Cyrille-et-Méthode, sous la juridiction de l’Église orthodoxe macédonienne – Archevêché d’Ohrid, a accueilli dimanche 26 avril une liturgie épiscopale à l’occasion du dimanche des Saintes Femmes porteuses de myrrhe, dimanche du temps pascal. La célébration a été présidée par l’archevêque d’Ohrid et de Macédoine, Mgr Stéphane, en présence du métropolite Pimen d’Europe, du métropolite Joseph de Tetovo-Gostivar et de Mgr Justin, évêque du diocèse orthodoxe serbe d’Europe occidentale.

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Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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