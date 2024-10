Rentrée académique 2024-2025 à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge : un dynamisme confirmé

L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris entame cette nouvelle année académique 2024-2025 sous le signe de la croissance et de l’engagement. Alors que l’intérêt pour les formations théologiques ne cesse d’augmenter, les chiffres d’inscription confirment la place centrale de cet institut dans la formation des théologiens orthodoxes en Europe.

Selon les données fournies pour cette rentrée, le nombre d’inscriptions reflète un intérêt croissant pour la théologie orthodoxe à distance, avec des programmes diversifiés pour répondre aux besoins d’étudiants du monde entier.

Ces chiffres montrent non seulement la diversité des programmes proposés par l’Institut Saint-Serge, mais aussi l’intérêt grandissant pour l’enseignement théologique à distance (FOAD), qui permet aux étudiants d’accéder à une formation de qualité sans se déplacer à Paris.

Les « Fondamentaux de l’orthodoxie », l’un des cours phares de l’Institut, avec 72 inscrits cette année, attirent une audience large, tant parmi ceux qui souhaitent découvrir les bases de la foi orthodoxe que parmi ceux qui cherchent à renforcer leurs connaissances. D’autres formations spécialisées, comme la formation des catéchètes ou la formation théologique et pastorale, confirment également leur popularité.

En parallèle, la formation « Orthodoxie et médias », dont les inscriptions sont encore ouvertes, montre la volonté de l’Institut de rester en phase avec les défis contemporains, en offrant aux étudiants des compétences pour répondre aux enjeux du monde digital et médiatique.

Avec ces résultats, l’Institut Saint-Serge renforce sa position comme un centre d’excellence pour l’enseignement de la théologie orthodoxe. La diversité des formations et la flexibilité de l’enseignement à distance permettent à une audience internationale de se former tout en conciliant études et vie professionnelle ou personnelle.

Cette dynamique positive laisse présager une année riche en apprentissages et en découvertes pour les étudiants et les enseignants de l’Institut. L’avenir de la théologie orthodoxe, face aux défis modernes, semble plus prometteur que jamais.