Reprise de l'atelier « Apprendre par cœur l'Évangile »

Reprise de l’atelier « Apprendre par cœur l’Évangile »

Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise de l’atelier « Apprendre par cœur l’Évangile » animé par Hélène Séjournet.

Pourquoi mémoriser l’Évangile ?

La mémorisation des textes évangéliques offre une approche unique et profonde de la Parole. En apprenant par cœur les passages de l’Évangile, nous permettons à ces textes sacrés de s’enraciner en nous, de nourrir notre réflexion quotidienne et d’enrichir notre vie spirituelle.

Cet atelier propose une méthode progressive et bienveillante pour intégrer durablement les enseignements évangéliques dans notre mémoire et notre cœur.

Informations pratiques

Animatrice : Hélène Séjournet

Format : Ateliers en visioconférence Zoom

Deux créneaux au choix :

Ateliers des mardis à 11h00
  • Dates : Les 16, 23, 30 septembre, ainsi que 7 et 14 octobre 2025
  • Pause : Vacances de Toussaint
  • Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/88661059135?pwd=FoKtwatDMMn94eaWXFYWbeJKJH6hUl.1
  • ID de réunion : 886 6105 9135
  • Code secret : 389562
Ateliers des jeudis à 19h00
  • Dates : Les 18, 25 septembre, ainsi que les 2, 9 et 16 octobre 2025
  • Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/launch/edl?muid=1c1d9ef6-17f8-43cf-9739-28fde35c9d40
  • ID de réunion : 814 0822 1968
  • Code secret : 285064
À qui s’adresse cet atelier ?

Cet atelier est ouvert à toutes et tous, que vous soyez débutant dans la mémorisation ou que vous souhaitiez approfondir votre pratique. Aucun prérequis n’est nécessaire, si ce n’est le désir de vous laisser habiter par la Parole.

Ressources complémentaires

En complément de ces ateliers, découvrez également la parabole de la lampe présentée par Hélène Séjournet, disponible sur YouTube dès le 26 septembre 2025 :

Chaîne YouTube : youtube.com/@apprendreparcoeur95
Vidéo : https://youtu.be/iE_hN3W1hnc

Comment participer ?

Participation libre et gratuite !

Il suffit de vous connecter à l’heure prévue via les liens Zoom fournis ci-dessus. Choisissez le créneau qui vous convient le mieux :

  • Mardis 11h pour les matinaux
  • Jeudis 19h pour les soirées

Aucune inscription préalable requise, rejoignez-nous simplement en ligne !

Reprise de l'atelier « Apprendre par cœur l'Évangile »

