Résolution de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux concernant le camp orthodoxe d’été

La Conférence épiscopale du Benelux suit avec inquiétude et tristesse les développements au sein de l’association « Jeunesse orthodoxe des Pays-Bas » (OJN). À la suite de son appel au dialogue du 4 janvier 2024, cette crise s’est malheureusement étendue au camp d’été orthodoxe OZK, l’une des principales activités de OJN. Depuis 2010, le camp OZK s’est placé sous l’égide de la Conférence épiscopale, qui y sait étroitement associée.

En février 2024, une fondation a été créée nommée « Camp d’été OZK ». Tous les fondateurs de cette fondation appartiennent à la même juridiction et vivent aux Pays-Bas. Les statuts n’ont pas été soumis à l’approbation de la Conférence épiscopale. Les appels à impliquer les prêtres du camp et les anciens chefs de camp dans le processus de la création de la fondation n’ont malheureusement pas été entendus. Les statuts ne mentionnent ni la Conférence épiscopale du Benelux, ni le OJN. Il semble qu’il s’agit d’un nouveau camp, en dehors de la Conférence épiscopale et du OJN.

De l’avis de la Conférence épiscopale, cela remet en question le caractère panorthodoxe du camp, son lien avec la Conférence épiscopale et son lien avec le OJN.

Dans ces conditions, il n’est pas possible pour les membres de la Conférence épiscopale d’accorder leurs bénédictions respectives au camp 2024. Ils en informeront leurs paroisses et leur clergé.

La Conférence épiscopale appelle tous ceux qui sont engagés dans le camp d’été orthodoxe à entamer un dialogue dans un esprit de réconciliation sur la forme et le contenu du camp à l’avenir. Personne ne doit être exclu de ce dialogue, quelle que soit sa juridiction ou sa nationalité. La Conférence épiscopale sera heureuse de jouer un rôle de médiateur à cet égard.

Au cours des dernières décennies, le OJN et le OZK ont été des lieux par excellence où nos jeunes ont pu vivre et approfondir leur foi, même en période de tension entre les églises locales. Ceci est très précieux pour nous. Que la Passion et la Résurrection de notre Seigneur inspirent toutes les personnes concernées à préserver ce précieux trésor dans l’amour fraternel.

+ le métropolite Athénagoras de Belgique, Président (Patriarcat œcuménique)

+ le métropolite Isaac, vice-président (Patriarcat d’Antioche)

+ le métropolite Jean de Doubna (Archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale – Patriarcat de Moscou)

+ l’évêque Syméon de Domodedovo (évêque vicaire de l’Archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale – Patriarcat de Moscou),

+ l’évêque Justin (Patriarcat de Serbie)

+ l’évêque Marc de Neamts, pour le Métropolite Joseph, trésorier (Patriarcat de Roumanie)

+ le métropolite Antonie (Patriarcat de Bulgarie)

+ l’évêque Dositheos (Patriarcat de Géorgie)

+ l’évêque Joachim d’Apollonia (évêque auxiliaire de l’archevêché orthodoxe de Belgique, Patriarcat œcuménique).