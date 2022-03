Résolution du patriarche Cyrille à propos du rapport du métropolite Euloge de Soumy et Akhtyrka

Le bureau de presse du patriarche de Moscou et de toute la Russie publie la résolution du primat de l’Église orthodoxe russe à propos du rapport du métropolite Euloge de Soumy et Akhtyrka du 1er mars 2022 avec la décision de suspendre la commémoration de Sa Sainteté pendant les offices dans le diocèse de Soumy.

À Son Éminence, Euloge, métropolite de Soumy et Akhtyrka

Votre Éminence, cher Vladyka !

Je vous transmets par la présente la résolution de Sa Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie, émise à la suite de votre rapport n° 03/03 du 01.03.2022 avec la décision de suspendre la commémoration du patriarche de Moscou et de toute la Russie pendant les offices divins dans le diocèse de Soumy.

« Le 2 mars 2022, à Son Éminence, le métropolite Euloge :

Je regrette votre décision de ne plus commémorer le patriarche de Moscou et de toute la Russie pendant les offices divins. Je voudrais donner l’exemple de l’archiprêtre Grégoire Prozorov, qui n’a pas cessé de commémorer le nom du métropolite Serge, en servant dans la seule église dans la juridiction du Patriarcat de Moscou à Berlin pendant la guerre jusqu’en 1942, c’est-à-dire jusqu’à son arrestation et sa mort.

La cessation de la commémoration du primat de l’Église, non pas à cause d’erreurs doctrinales ou canoniques, ou d’idées fausses, mais parce qu’elle ne correspond pas à certaines opinions et préférences politiques, est un schisme dont celui qui le commet répondra devant Dieu, non seulement dans le siècle à venir, mais aussi dans le présent ».

+Thomas, chef du secrétariat administratif du Patriarcat de Moscou, évêque d’Odintsovo et de Krasnogorsk »

