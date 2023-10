(re)voir « chemin vers l’unité – dialogue entre l’Église orthodoxe et l’Église catholique » - france 2

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le documentaire « Chemin vers l’unité – dialogue entre L’Église orthodoxe et l’Église catholique » explore le long chemin d’unité emprunté par les Églises catholique et orthodoxe depuis les années 1960. À travers des interviews exclusives avec des figures clés comme Mgr Job Getcha et Mgr Roland Minnerath, le documentaire explore les débats profonds sur l’Église, les sacrements, l’uniatisme, la primauté et la synodalité. De la levée historique des anathèmes en 1964