Durant un mois, il est possible de revoir sur cette page et ci-dessous l’émission de télévision « Orthodoxie« , sur France 2, du dimanche 21 février. Celle-ci a pour thème « L’espérance à l’épreuve de la pandémie ». Comment les mesures de prophylaxie ont obligé à repenser la manière de mener la vie chrétienne ? Parmi les intervenants : Jean-Claude Larchet ainsi que le père, professeur et infectiologue Denis Malvy.