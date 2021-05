L’émission de télévision Orthodoxie sur France 2 a proposé en ce dimanche de la fête des fêtes, c’est-à-dire de Pâques, des explications et éclaircissements très utiles sur le calendrier, son histoire et la datation de la date de Pâques. Tout au long de cette excellente émission, produite par le P. Jivko Panev et réalisée par Alexey Vozniuk, l’ensemble Harmonie géorgienne, dirigé par Nana Peradze, a distillé de magnifiques chants de Pâques, de différentes traditions, remarquablement interprétés avec beaucoup de finesse et de maîtrise. On peut notamment y apprécier les harmonies singulières et fascinantes des chants géorgiens. Les autres invités sont : Louis-Aimé de Fouquières hémérologue, spécialiste des calendriers, Gilles Dawidowicz secrétaire général de la Société astronomique de France, l’archevêque Job de Telmessos, Vassa Kontouma, directrice d’études de la section des sciences religieuses de l’École pratique des hautes études ainsi que Pierre Sollogoub.

L’émission est en ligne ci-dessous et sur cette page jusqu’au 1er juin prochain.