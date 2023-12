(Re)voir : « Les réseaux sociaux et les orthodoxes »

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

L’émission de télévision Orthodoxie de France 2 vous propose de regarder le documentaire « Les Réseaux sociaux et les orthodoxes », diffusé dimanche 10 décembre à 9h30. Ce voyage éclairant explore la relation complexe et dynamique entre la tradition séculaire de l’orthodoxie chrétienne et les ondes incessantes des nouvelles technologies. D’Internet à Twitter, de TikTok à YouTube, découvrez quel est l’impact de ces nouvelles technologies sur la vie ecclésiale et spirituelle des fidèles orthodoxes. Avec des exemples