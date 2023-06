(re)voir orthodoxie france 2 : « vêtements liturgiques »

La fête de la Sainte Trinité est également la fête patronale du Centre de presse « Basilica » du Patriarcat de Roumanie. À cette occasion, Sa Béatitude le patriarche Daniel a adressé lundi un message de félicitations pour l’activité riche et responsable de l’institution : « Nous félicitons avec joie ceux qui travaillent avec passion et dévouement au centre de presse « Basilica », et nous les remercions pour leur activité riche et responsable de communication

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.