Rome : le métropolite Job et le cardinal Koch commémoreront ensemble la levée des anathèmes de 1054

Le métropolite Job de Pisidie (Patriarcat œcuménique), co-président orthodoxe de la Commission mixte internationale pour le dialogue catholique-orthodoxe, interviendra aux côtés du cardinal Kurt Koch lors d’une conférence publique à Rome le 21 janvier 2026.

Cette rencontre marquera le 60ᵉ anniversaire du geste historique du 7 décembre 1965, lorsque le patriarche Athénagoras Iᵉʳ et le pape Paul VI levèrent simultanément les excommunications mutuelles prononcées en 1054.

La conférence se tiendra de 17h à 19h dans l’Aula Minor de l’Université pontificale Saint-Thomas-d’Aquin (Angelicum), sous la modération du P. Hyacinthe Destivelle, o.p., directeur de l’Œcumenicum. Les étudiants et le personnel de l’Institut œcuménique de Bossey participeront également à cet événement.

Entrée libre. Angelicum, Largo Angelicum 1, 00184 Rome.

Pour redécouvrir cet événement fondateur des relations catholiques-orthodoxes contemporaines, le documentaire « La levée des anathèmes » est disponible sur YouTube :