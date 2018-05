L’archimandrite Athanase (Rusnac) a été élevé à l’épiscopat mardi dernier au cours de la divine liturgie présidée par le métropolite Joseph d’Europe occidentale et méridionale, au centre diocésain roumain de Rome. Mgr Athanase de Bogdania est le premier évêque vicaire du diocèse roumain d’Italie, établi il y a dix ans. Les concélébrants étaient le métropolite d’Allemagne, d’Europe centrale et du Nord, Mgr Séraphim, Mgr Ignace, évêque d’Huşi, Mgr Silouane, évêque d’Italie, Mgr Timothée, évêque d’Espagne et du Portugal, Mgr Antoine d’Orhei, évêque auxiliaire de l’archevêché de Chișinău, Mgr Marc de Neamţ, évêque auxiliaire de l’archevêché d’Europe occidentale, Mgr Théophile d’Ibérie, évêque auxiliaire d’Espagne et du Portugal. On peut visionner ici la liturgie avec, à la petite Entrée la lecture de la confession de foi par le nouvel évêque puis, après le chant du trisaghion, la consécration épiscopale elle-même.

Source