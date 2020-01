Samuel Brownback, ambassadeur des États-Unis pour la liberté religieuse internationale, a rencontré le patriarche Bartholomée au Phanar

Samuel Brownback, ambassadeur des États-Unis pour la liberté religieuse internationale, a rencontré le patriarche œcuménique au Phanar dans l’après-midi du 17 janvier. M. Brownback qui, au préalable avait visité le monastère de la Sainte-Trinité à Halki, lequel abrite la faculté théologique historique, a évoqué avec le patriarche les questions concernant la vie et le ministère de l’Église mère pour la nation hellénique, tant sur place que dans le reste du monde, ainsi que la situation des chrétiens en Turquie. Le patriarche œcuménique, à son tour, a abordé la visite qu’il effectuera en Amérique, au mois de mai prochain, et sa visite programmée avec le président Trump. Étaient présents à la rencontre la consule générale à Istanbul Mme Daria Darnell, avec les collaborateurs de l’ambassadeur et du consulat général, tandis que l’Église mère était représentée, outre le patriarche, par le métropolite de Sélybrie Maxime, le diacre patriarcal Maxime et l’archonte enseignant Constantinos Délikonstantis, directeur du 1er bureau patriarcal.

Source : Romfea (dont photographie)