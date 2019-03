Selon les données d’un sondage effectué par le Centre de recherche de l’opinion publique russe (VCIOM), 25% des Russes confessant l’orthodoxie observent plus ou moins le jeûne. 14% des sondés orthodoxes n’observent que le grand Carême, tandis 9% observent la majorité des carêmes. 2% observent strictement tous les carêmes. Plus de la moitié (54%) de ceux qui observent le jeûne pendant le grand Carême renoncent à l’alcool, 52% ne consomment pas de nourritures grasses, et plus d’un tiers (39%) ne prononcent pas de mots grossiers. 18% des orthodoxes russes qui observent le carême pendant des périodes différentes, renoncent aux relations conjugales pendant le grand Carême. Le sondage a été effectué le 7 mars auprès de 1600 personnes âgées de plus de 18 ans.

Source : Interfax