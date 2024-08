Serge Bortnyk, membre du Département des relations ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe ukrainienne et professeur à l’Académie théologique et au Séminaire de Kiev, partage son analyse sur les voies possibles pour surmonter les divisions entre les orthodoxes en Ukraine. Ce texte, initialement publié en ukrainien, offre un aperçu de la complexité de la situation ecclésiastique et politiques actuelle. Nous vous proposons de lire la traduction française de son article. « Ces dernières

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.