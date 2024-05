Selon les données du Service d’État pour la politique ethnique et la liberté de conscience (anciennement le Service pour la nationalité et la religion), au 1er janvier de cette année, il y avait 36 195 communautés religieuses, 552 monastères et 201 établissements d’enseignement religieux en Ukraine. C’est dans la région de Lviv que l’on trouve le plus grand nombre de communautés religieuses et de monastères (diapositive 1). Nombre de communautés

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.