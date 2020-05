Seul le clergé pourra communier dans les paroisses du Patriarcat œcuménique au Grand Duché du Luxembourg

Dans un message au clergé et aux fidèles du Grand Duché du Luxembourg, le métropolite Athénagoras de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (Patriarcat œcuménique) a annoncé les mesures qui seront prises dans le pays à partir du 29 mai 2020, suite au déconfinement. Le métropolite annonce, entre autres : « Le plus douloureux est que, bien entendu provisoirement, nous devons observer la mesure interdisant l’usage de la sainte cuiller pour donner la divine Communion. Étant donné qu’un décret législatif a été promulgué à ce sujet, et en l’absence de solution alternative pour le moment, je suis contraint de donner la directive selon laquelle la divine Communion ne sera pas donnée aux fidèles pendant la sainte Liturgie, au cours de laquelle seul communiera le prêtre célébrant. Je donne cette directive provisoire avec douleur dans l’âme et en partageant la douleur qu’elle cause aux membres fidèles de notre Église. Je suis convaincu qu’avec l’aide de Dieu, nous reviendrons le plus vite possible à la vie normale ». Rappelons qu’une décision semblable a été prise récemment par le métropolite d’Allemagne Augustin (Patriarcat œcuménique).

