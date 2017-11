Le concile local de l’Église orthodoxe de Finlande, qui vient de s’achever au monastère de la Transfiguration – Nouveau Valaam – à Heinävesi, en Finlande, a décidé à l’unanimité de transférer le siège archiépiscopal de Kuopio à Helsinki. Le changement sera effectif dès le 1er janvier 2018, alors que le métropolite actuel d’Helsinki, Mgr Ambroise (Jaaskelainen) partira en retraite le 31 décembre de cette année. Ainsi, dès le début de 2018, le primat de l’Église de Finlande aura sa cathédrale à Helsinki et portera le titre « d’archevêque d’Helsinki et de toute la Finlande ». Le primat actuel de l’Église de Finlande est l’archevêque Léon (Makkonen) de Carélie et de toute la Finlande. La chancellerie de l’archevêque sera située à Helsinki, tandis que les services et le personnel du centre administratif de l’Église resteront à Kuopio. La cathédrale primatiale sera la cathédrale de la Dormition à Helsinki, Cette décision a été prise parce que la majorité des fidèles orthodoxes résident dans le diocèse d’Helsinki. Les évêques ont également relevé que selon la tradition ecclésiale habituelle, le primat d’une Église locale réside dans la capitale du pays. Le diocèse de Carélie sera désormais appelé « de Kuopio et de Carélie », dès le 1er janvier et son évêque diocésain, qui sera élu lors du concile local de 2018 portera le titre de « métropolite de Kuopio et de Carélie ». Le concile local a également décidé d’apporter certains amendements à la charte de l’Église, qui seront publiés dans ses statuts.

Source