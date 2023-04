Soirée d’échange autour du dernier livre du p. françois esperet, descente vers la résurrection, le vendredi 7 avril à 20h30

Le patriarche œcuménique Bartholomée a envoyé le 30 mars dernier un message fraternel de soutien au pape François, souffrant hospitalisé dans une clinique de Rome. Dans son message, le patriarche œcuménique souhaite au Pape un prompt rétablissement de sa santé et un retour à ses fonctions le plus rapidement possible, notamment en vue de la Semaine Sainte des catholiques romains. « Le monde a particulièrement besoin de vous et de votre

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.