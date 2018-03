« Vivre la joie de la Résurrection dans un lieu spirituel entre pierres, terre et ciel… au cœur de la création, au cœur de la résurrection ». Vivez un moment inoubliable « hors du temps », à travers la nature et l’art de la mosaïque, dans un lieu spirituel orthodoxe d’art sacré. L’atelier avec gîte est situé en Drôme au pied du Vercors, ses deux chapelles vous invitant à la prière et au recueillement. Ce stage est un temps de contemplation, de prière, de création, dans la joie de la résurrection ! La mosaïque, depuis des siècles prend naissance à partir des éléments naturels.

Vous allez découvrir cet art ancestral, travaillant comme on le fait depuis des siècles avec billot et martelline, et muni d’un nouveau regard : celui de l’émerveillement.

Vous serez attentifs à la beauté de la Création qui nous dévoile ses trésors, partant à la cueillette de pierres sur site en découvrant de somptueux paysages, pour la réalisation de votre mosaïque. Pour en savoir plus et télécharger le bulletin d’inscription, cliquez ICI !

Accessible à tous.

A 2h de Paris en TGV (gare de Valence TGV, nous venons vous chercher). Gîte avec hébergement sur place.

Informations :

Marie-Noëlle Garrigou (mosaïste-iconographe): 06.17.15.49.95

Lieu : Atelier Mosaïciel –240 chemin des Merles, 26190 St Jean en Royans