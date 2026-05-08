« Sur les épaules de géants », un documentaire d’Orthodoxie — jeudi 14 mai sur France 2, à 9 h 30

Traduire les Pères de l’Église, c’est une responsabilité qui ne se délègue pas : rendre accessible, dans la langue de Montaigne, la pensée de Jean Chrysostome, de Basile le Grand, de Maxime le Confesseur. Des hommes et des femmes ont consacré leur vie à ce travail, siècle après siècle, pour que les voix de l’Église primitive ne s’éteignent pas. Ce documentaire raconte cette transmission.

Tout commence au XVIIᵉ siècle, dans la solitude de l’abbaye de Port-Royal-des-Champs. Les « Solitaires », ces savants retirés du monde, entreprennent une traduction des Pères d’une rigueur et d’une exigence spirituelle sans précédent pour l’époque. Michel Stavrou, théologien orthodoxe et professeur, nous guide sur ces lieux : l’esprit de Port-Royal n’est pas sans parenté avec la démarche orthodoxe, ce qui surprend, et mérite qu’on s’y arrête.

Traduire les Pères de l’Église, c’est une responsabilité qui ne se délègue pas : rendre accessible, dans la langue de Montaigne, la pensée de Jean Chrysostome, de Basile le Grand, de Maxime le Confesseur. Des hommes et des femmes ont consacré leur vie à ce travail, siècle après siècle, pour que les voix de l’Église primitive ne s’éteignent pas. Ce documentaire raconte cette transmission.

Tout commence au XVIIᵉ siècle, dans la solitude de l’abbaye de Port-Royal-des-Champs. Les « Solitaires », ces savants retirés du monde, entreprennent une traduction des Pères d’une rigueur et d’une exigence spirituelle sans précédent pour l’époque. Michel Stavrou, théologien orthodoxe et professeur, nous guide sur ces lieux : l’esprit de Port-Royal n’est pas sans parenté avec la démarche orthodoxe, ce qui surprend, et mérite qu’on s’y arrête.

Un documentaire produit par le père Jivko, diffusé le jeudi 14 mai à 9 h 30 sur France 2, accessible dans le monde entier en replay sur france.tv, puis sur la chaîne Orthodoxie de France Télévisions.