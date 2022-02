Toutes les Églises et tous les monastères de l’Église orthodoxe ukrainienne organisent des prières pour la paix en Ukraine, tandis que le clergé des diocèses appelle les fidèles à multiplier les prières pour la paix et la compréhension mutuelle, pour la santé et la force des soldats, des médecins, de tous les défenseurs de la patrie et de chacun d’entre nous. La nouvelle a été publiée par le département de l’information et de l’instruction de l’Église orthodoxe ukrainienne.

Sa Béatitude le Métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine s’est adressé aux fidèles et au peuple ukrainien et appelle à une forte prière pénitentielle pour l’Ukraine, notre armée et notre peuple, leur demandant d’oublier leur inimitié et leur incompréhension mutuelles et de s’unir dans l’amour de Dieu et de notre Patrie.

Le métropolite Antoine de Brovary et de Borsipol a adressé à tous les Ukrainiens un appel à la prière pour la paix.

Le métropolite de Barsanuphe de Vinnitsa et Barskiy a célébré une prière pour la paix en Ukraine dans la cathédrale de la Sainte-Trinité du monastère de Braila. Le hiérarque a donné sa bénédiction pour que tous les jours à 21h30 soit récitée une prière pour la paix en Ukraine avec 12 prosternations à terre. Le clergé doit recommander une règle de prière pour les paroissiens.

Tous les diocèses de l’Église orthodoxe ukrainienne prient pour la paix en Ukraine

Le site de l’Église orthodoxe ukrainienne a publié le texte suivant de prière pour l’Ukraine :

« Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, Tu as détruit le mur d’inimitié, Tu as accordé la vraie paix à Ton peuple, et Tu as appelé les artisans de paix ‘bienheureux fils de Dieu’. Nous T’implorons : bénis ceux qui recherchent la vraie paix et ceux qui travaillent pour cette cause. Éclaire les esprits et les cœurs de tous ceux qui veulent s’engager dans l’œuvre agréable à Dieu de la paix. Donne la sagesse à ceux qui détiennent l’autorité, renforce la volonté des gouvernants de notre peuple et éclaire leur esprit afin qu’ils puissent travailler avec sagesse, discernement et grand souci du bien à la construction de la paix désirée. Par la grâce de ton Esprit Saint, fais que la paix se fasse dans tous les peuples, non par des paroles, mais par des actes, afin que les orphelins et les veuves soient réconfortés et ne pleurent plus, mais se réjouissent en voyant la paix attendue. Adoucis les cœurs endurcis, afin qu’ils recherchent dans la douceur la concorde et l’amour. Bénis chaque homme et apprends-lui à comprendre et à faire Ta volonté, qui est le salut, l’amour, la paix et l’union de tous les hommes. Envoie Ta bénédiction céleste à notre pays l’Ukraine, à ses autorités, à son armée et à tout son peuple, par l’intercession de ta Mère bénie et de tous tes saints. Car Tu es le Roi de la Paix, à laquelle il n’y a pas de limites, et à Toi soient la gloire, l’action de grâce et l’adoration, avec Ton Père sans commencement et à Ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen ».

De son côté, le métropolite Agathange d’Odessa a appelé les fidèles à prier intensément pour le rétablissement de la paix en Ukraine. « Aujourd’hui, je vous invite, Pères, frères et sœurs, à un exploit de prière. Dans l’après-midi, avec notre bénédiction, des prières et des acathistes pour la paix en Ukraine seront effectués 24h sur 24 à la cathédrale de la Sainte Dormition devant l’icône de Kasperov de la Mère de Dieu. Toutes les églises et tous les monastères du diocèse de l’Église orthodoxe ukrainienne prieront également pour l’essentiel – la paix dans notre pays et la préservation de la vie de nos compatriotes », a déclaré l’archevêque Agathange.

Le site web du diocèse d’Odessa a également publié une demande de prière, qui est bénie pour être récitée tous les jours à 22h00.

