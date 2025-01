Un entretien avec Andrejs Selickis, un compositeur letton de confession orthodoxe

Andrejs Selickis, né en 1960, est un compositeur letton, orthodoxe de confession. Il a été très marqué par sa rencontre avec Arvo Pärt, lui-même orthodoxe et estonien. Dans l’entretien ci-dessous, Andrejs Selickis évoque ses créations et son processus créatif. Dans la présentation de son CD « Paradisus Vocis » (couverture ci-dessous), il est noté : « Comme pour Arvo Pärt, le travail de Selickis est indissociablement lié à sa foi, ce qui a créé une expression profonde et unique – le symbolisme, les archétypes sacraux et l’expérience extatique de la présence de Dieu sont les clés vers sa musique ».