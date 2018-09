Lors de l’intronisation de Mgr Grégoire (Durić), nouvel évêque de Francfort et de toute l’Allemagne de l’Église orthodoxe serbe, qui a eu lieu en l’église Saint-Sava de Düsseldorf le 16 septembre 2018, l’évêque vicaire du diocèse d’Allemagne du patriarcat de Constantinople, Mgr Bartholomée d’Arianzou, « a été prié de ne pas concélébrer en raison de la présence de deux évêques russes [l’archevêque de Podolsk Tikhon, du Patriarcat de Moscou et l’archevêque de Berlin Marc, de l’Église russe hors-frontières, ndt] ». Le métropolite d’Allemagne Augustin (Patriarcat de Constantinople) a publié la prise de position suivante : « … Un autre aspect de la décision susmentionnée du 14 septembre 2018 concerne l’interdiction de la concélébration d’évêques du Patriarcat de Moscou avec les évêques du Patriarcat œcuménique. Cela a déjà eu des incidences sur nous, ici en Allemagne, étant donné que lors de l’intronisation du nouvel évêque serbe à Düsseldorf le 16.9.2018, notre évêque vicaire Bartholomée d’Arianzou a été prié, en raison de la présence de deux évêques russes, de ne pas concélébrer. Même si la partie russe souligne qu’il ne s’agissait pas de mettre fin à la communion eucharistique, les concélébrations de prêtres continuant à être permises, je regrette profondément cette mesure et la suspension [de communion] qui se trouve à sa base. Pour nous, l’Orthodoxie est la célébration (commune) de la divine Liturgie, donc l’Eucharistie, le point culminant de notre vie ecclésiale. Aussi, cette situation, que je ressens sous cette forme pour la première fois depuis presque cinq décennies de ministère épiscopal, est douloureuse et préoccupante… »

Source : site officiel de la Metropole orthodoxe grecque d'Allemagne

