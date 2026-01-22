Un nouveau président pour l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge

Dans un communiqué, l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, établissement d’enseignement supérieur privé, rend compte de l’élection au sein de son conseil d’administration d’un nouveau bureau avec un nouveau président, Christophe Levalois.

Il est également précisé : « L’Institut Saint-Serge, fondé en 1925, vient de célébrer son centenaire par un grand colloque. Il a joué un rôle important dans le renouveau orthodoxe au xxe siècle et cela à l’échelle mondiale. Il est aussi engagé, depuis sa fondation, dans le dialogue œcuménique. Aujourd’hui, en cette année académique 2025-2026, il compte 250 inscrits dans ses différentes filières, dont 132 suivent des cours des cursus académiques Bachelor-Master-PhD, des chiffres en nette progression par rapport aux années précédentes. Sa vocation au service de l’enseignement de la théologie orthodoxe, du rayonnement du christianisme orthodoxe en Occident et de ses communautés se poursuit depuis un siècle avec la même résolution et le même enthousiasme. »

Source : Institut Saint-Serge