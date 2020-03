Un orthodoxe à la tête du Conseil œcuménique des Églises

Le père Ioan Sauca a été nommé secrétaire général par intérim du Conseil œcuménique des Églises (COE) à compter du 1er avril 2020. Le père Ioan Sauca, qui est actuellement secrétaire général adjoint du programme du COE sur la formation œcuménique et de l’Institut œcuménique de Bossey, occupera le poste de secrétaire général jusqu’à la réunion du Comité exécutif du COE en juin 2020.

Les responsables du Comité central du COE ont décidé de reporter la réunion plénière du Comité central du COE, prévue du 18 au 24 mars, ainsi que la réunion du Comité exécutif qui devait la précéder, en raison des préoccupations et des implications de la propagation internationale actuelle du COVID 19 (coronavirus). Le report de ces réunions entraîne des coûts propres, tant institutionnels que financiers. Le comité exécutif doit nommer un secrétaire général intérimaire pour pourvoir le poste qui sera vacant à compter du 1er avril, pour la période suivant le départ du secrétaire général actuel. La direction du Comité central a décidé de nommer le secrétaire général adjoint du COE, le professeur Ioan Sauca, au poste de secrétaire général par intérim pour la période allant du 1er avril jusqu’à la réunion du Comité exécutif en juin.

L’actuel secrétaire général, le pasteur Olav Fykse Tveit quittera le COE le 31 mars, et sa consécration en tant qu’évêque ainsi que son installation en tant qu’évêque président de la Conférence épiscopale de l’Église de Norvège auront lieu dans la cathédrale de Nidaros, à Trondheim, le 26 avril. M. Tveit reviendra pour la réunion du Comité central du COE en août afin de présenter son rapport final.

Le père Ioan Sauca, qui vient de l’Église orthodoxe de Roumanie, est professeur de missiologie et de théologie œcuménique à Bossey depuis 1998 et son directeur depuis 2001. Il est secrétaire général adjoint du COE depuis 2014. Ioan Sauca a rejoint le COE pour la première fois en 1994 en tant que secrétaire exécutif pour les études orthodoxes et les relations avec la mission. Avant de rejoindre le COE, il a enseigné la mission et l’œcuménisme à la faculté de théologie de Sibiu, en Roumanie, et a ensuite servi son Patriarcat en tant que chef du Département de la presse et de la communication nouvellement créé, avec la responsabilité supplémentaire du Département des relations extérieures et œcuméniques de l’Église et de l’éducation religieuse dans les écoles publiques. Il a étudié dans les facultés de théologie de Sibiu et de Bucarest, en Roumanie, et a obtenu son doctorat en théologie (missiologie) à l’université de Birmingham, au Royaume-Uni. Il est également lui-même un ancien élève de la Graduate School de l’Institut œcuménique de Bossey.

