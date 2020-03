Un tremblement de terre a endommagé la cathédrale orthodoxe à Zagreb

Lors d’un tremblement de terre de magnitude 5,3 qui a frappé dimanche 22 mars au matin la capitale de la Croatie, Zagreb, la cathédrale orthodoxe de la Transfiguration du Seigneur sur la « Place des fleurs » a également été endommagée. Comme le diacre Dragan Radić, auteur de photographies de l’église et des bâtiments détruits dans les rues environnantes, a déclaré au Service d’information de l’Église orthodoxe serbe, il n’y a pas de blessés parmi les prêtres de l’Église orthodoxe serbe et les membres de leurs familles.

Le métropolite de Zagreb-Ljubljana Porphyre a déclaré après le séisme : « Aucune épreuve ne vient seule. En ce moment, alors que le monde entier combat le coronavirus, un séisme a frappé Zagreb aujourd’hui dans la matinée. Pour autant que je sache, il n’y a pas de victimes parmi nos fidèles jusqu’à présent, mais il y a certainement de grands dégâts aux bâtiments appartenant à notre métropole », a déclaré Mgr Porphyre, métropolite de Zagreb et de Ljubljana.

« Tout d’abord, il y a de grands dégâts dans notre cathédrale sur la Place des fleurs à Zagreb. Ils sont assez importants, et il est à craindre qu’ils soient encore plus grands quand nous aurons constaté l’état de la structure du bâtiment de l’église. Celle-ci appartient à la première catégorie de protection du patrimoine culturel de la Croatie. De même que la cathédrale catholique de Zagreb, notre cathédrale est l’œuvre de l’architecte autrichien Hermann Bollé, tandis que la peinture est l’œuvre du célèbre peintre d’icônes russe Alexandre Moukhine, qui dirige actuellement les travaux de décoration intérieure de l’Église Saint-Sava à Belgrade », a souligné le métropolite et a ajouté : « À cette occasion, je m’adresse à tous nos fidèles, et en général, à toute personne qui aurait besoin de quoi que ce soit, à cause de cette épidémie du coronavirus ou des suites de ce séisme, qu’ils se sentent libres de nous contacter, de s’adresser à nos prêtres, et nous ferons tout notre possible pour les aider. Nous croyons que Dieu ne nous abandonne pas et que de cette manière Il nous appelle auprès de Lui. Il est certain que les épreuves ne sont jamais plus grandes que les pouvoirs spirituels en nous, surtout si nous sommes solidaires et si nous fonctionnons comme communauté ».



