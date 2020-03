Une analyse de la position de l’Église d’Antioche concernant la rencontre d’Amman

Jad Ganem, contributeur régulier du site orthodoxsynaxis a publié une analyse expliquant la position du Patriarcat d’Antioche concernant la rencontre d’Amman. Nous publions ci-dessous l’intégralité de cet article.

La décision de l’Église d’Antioche de s’abstenir de participer à la « réunion fraternelle » qui a eu lieu à Amman le 26 février n’a pas surpris ceux qui sont attentifs aux positions de cette Église concernant la crise ecclésiastique actuelle, puisque la position d’Antioche, qui est contenue dans le communiqué du 23 février et indique que « l’Église d’Antioche réitère sa ferme position que le « consensus unanime » entre les Églises, fondée sur les Saintes Écritures et la Sainte Tradition, est la règle essentielle dans l’Église orthodoxe, en ce qui concerne les décisions générales au niveau de l’orthodoxie universelle, ainsi que pour résoudre les questions en suspens », est en harmonie avec les positions que cette Église a précédemment prises :

– Avant le déclenchement de la crise, lorsque le Saint Synode d’Antioche s’est réuni à Balamand entre le 3 et le 6 octobre 2017 – c’est-à-dire quelques jours avant que Constantinople n’accorde l’autocéphalie aux schismatiques ukrainiens, que « Toute approche visant à accorder l’autocéphalie à une Église spécifique doit être conforme à l’ecclésiologie orthodoxe et aux principes approuvés à l’unanimité par les Églises dans le passé récent, que ce soit en ce qui concerne l’accord de l’Église mère ou en ce qui concerne la reconnaissance de cette décision par toutes les Églises autocéphales » et « la nécessité de suivre ce principe d’unanimité dans ce qui concerne l’activité panorthodoxe et les questions controversées dans le monde orthodoxe, en tant que garant efficace de l’unité de l’Église orthodoxe ».

– Après que le patriarche d’Antioche ait reçu du métropolite Christophore d’Amman l’invitation à participer à la « réunion fraternelle » convoquée par le patriarche de Jérusalem, où il a « salué cette initiative et réaffirmé la position ferme de l’Église d’Antioche annoncée par le Saint-Synode d’Antioche, qui appelle à la nécessité d’une réunion ΣΥΝΑΞΗ (synaxe) des chefs des Églises orthodoxes locales, afin que toutes les Églises orthodoxes collaborent à la résolution des problèmes touchant les Orthodoxes ».

Néanmoins, cette décision, qui s’inscrit dans le contexte naturel de l’approche de l’Église d’Antioche en matière d’activité panorthodoxe, en mettant l’accent sur la recherche d’un consensus entre les Églises afin de « préserver l’unité orthodoxe », a été soumise à certaines lectures simplistes ou purement politiques, parfois en la considérant comme orientée contre l’Église russe et parfois en la considérant comme subissant la pression de Constantinople.

Mais si l’on regarde attentivement cette déclaration, on constate que :

– Elle se fonde sur la même approche qu’Antioche a adoptée à l’égard du « Concile de Crète », laquelle insistait soit sur la nécessité de fournir les circonstances permettant à toutes les Églises de participer à ses travaux, soit sur le report de sa réunion jusqu’à ce qu’un « consensus se dégage entre tous » à son sujet.

– Elle souligne que la question de l’octroi de l’autocéphalie à toute nouvelle Église locale est une question qui requiert l’unanimité de toutes les Églises orthodoxes et n’appartient pas au seul patriarche de Constantinople.

– Elle indique que l’Église d’Antioche ne se satisfera pas d’une approche de la question de l’autocéphalie ukrainienne qui la traiterait comme une question purement politique et qu’Antioche continuera à souligner l’importance de recourir à la « vénérable tradition » et aux canons ecclésiastiques relatifs à la réception des schismatiques dont les ordinations ne font pas l’objet d’une succession apostolique.

– L’Église d’Antioche n’abandonnera pas les règles qui régissent les relations dans le monde orthodoxe depuis des décennies, en particulier le principe de l’unanimité, qui donne un rôle égal à toutes les Églises orthodoxes locales et empêche toute Église ou groupe d’Églises d’agir unilatéralement et de tenter d’imposer leur point de vue aux autres, ce qui conduit à la polarisation et aux schismes.

Ces dernières années, l’Église d’Antioche a fait l’objet de nombreuses campagnes malveillantes, de la déformation de ses positions, et de tentatives de minimiser son action et de la traiter comme faisant partie de la politique de polarisation orthodoxe. Cependant, la décision de ne pas participer à la réunion d’Amman en raison de l’absence de toute unanimité affirme une fois de plus son zèle pour l’unité du monde orthodoxe et sa fidélité au principe qui régit les relations au sein de ce dernier, et le fait qu’elle n’aborde pas les questions ecclésiastiques d’un point de vue politique, partisan ou racial, mais plutôt selon les exigences de l’Évangile. L’Église d’Antioche a rappelé « Je ne suis pas de Paul, je ne suis pas d’Apollos, mais j’appartiens au Christ ».

