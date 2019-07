Mgr Elpidophore, qui dirige maintenant l’archevêché orthodoxe grec d’Amérique, a décidé de convoquer l’assemblée les 21 et 22 septembre, afin « de promouvoir la valeur et l’importance du monachisme dans notre tradition orthodoxe et la vie spirituelle du fidèle ». Les pères et mères higoumènes de tous les monastères grecs d’Amérique, ainsi que les hiérarques de l’archevêché participeront à l’assemblée. L’archevêché grec d’Amérique dispose de 19 monastères placés sous sa juridiction, dont la majorité ont été fondés par le père Éphrem, fils spirituel de l’Ancien Joseph l’Hésychaste (dont les lettres ont été traduites en français), et ancien higoumène du monastère de Philotheou. Le père Éphrem réside maintenant au monastère Saint-Antoine en Arizona. Le monastère Saint-Nectaire, où l’assemblée sera tenue, fait également partie de ces monastères. L’archevêché grec d’Amérique dispose de huit métropolites diocésains et quatre évêques vicaires. L’assemblée se terminera par la célébration de la divine liturgie le 22 septembre.

Source (dont photographie du monastère Saint-Nectaire) : Orthodox Christianity