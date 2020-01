Une nouvelle église orthodoxe roumaine a été inaugurée à Bruxelles

La communauté orthodoxe roumaine de Bruxelles dispose d’un nouveau lieu de culte. Le dimanche après la Théophanie, le métropolite Joseph du diocèse orthodoxe roumain d’Europe occidentale et méridionale a célébré l’office de consécration de l’église. La paroisse est située à Uccle et a pour saints protecteurs les apôtres Pierre et Paul, ainsi que sainte Gertrude de Nivelles. L’église a été concédée à la communauté roumaine par l’archevêché catholique-romain de Bruxelles pour une période de 77 ans. L’église a été restaurée par la communauté roumaine. Des centaines de fidèles ont participé à la fête. Étaient présents, notamment, l’ambassadeur de Roumanie auprès du Royaume de Belgique et le chef de la section consulaire de l’ambassade de Roumanie. L’Église orthodoxe roumaine dispose à Bruxelles de quatre paroisses.

