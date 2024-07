Le 30 juin, dans la cathédrale Saint-Dimitri de Bitola, en Macédoine du Nord, la moniale martyre Stéphanida de Bitola et de Skadar a été glorifiée parmi les saints au cours de la Divine Liturgie. Lors de la Sainte Liturgie, qui a été célébrée le 30 juin 2024 par le patriarche serbe Porphyre et l’archevêque Stéphane d’Ohrid et de Macédoine dans la Cathédrale de Saint Dimitri à Bitola, l’acte solennel de

