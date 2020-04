Une procession en automobile avec l’icône du saint patriarche Tikhon a été organisée à New York

Le 6 avril 2020, avec la bénédiction de l’évêque de Souroge Matthieu, administrateur provisoire des paroisses du Patriarcat de Moscou aux États-Unis et au Canada, a eu lieu une procession en automobile avec l’icône de S. Tikhon, patriarche de Moscou, dans tous les quartiers de New York. L’icône contient un fragment des reliques du saint. La procession a commencé à l’issue des Vigiles de la fête de l’Annonciation et du 95ème anniversaire du trépas de S. Tikhon. Au cours de la procession, un appel a été lancé au clergé et aux fidèles des paroisses patriarcales russes aux États-Unis, pour lire l’acathiste à S. Tikhon, le protecteur céleste de l’Amérique et constructeur de la cathédrale Saint-Nicolas à New York. Des haltes ont eu lieu dans tous les quartiers de la ville – Manhattan, Brooklyn, Staten Island, Queens et le Bronx – pendant lesquelles des ecténies ont été récitées, ainsi que la prière de l’office d’intercession pour la cessation de l’épidémie et pour la guérison des malades. Le clergé de la cathédrale Saint-Nicolas a également visité la « Maison du labeur Saint-Jean-de-Cronstadt », dans laquelle un office d’intercession a été célébré en la chapelle de l’icône de la Mère de Dieu dite « Calice inépuisable ». Les dirigeants et les hôtes de la maison ont assisté à l’office. La procession s’est terminée à minuit en la cathédrale Saint-Nicolas par un nouvel office d’intercession à S. Tykhon.

Futur patriarche de Moscou et de toute la Russie, S. Tikhon fut évêque de l’Église orthodoxe russe en Amérique avec le titre « des Îles Aléoutiennes et de l’Alaska ». Il déploya un grande œuvre missionnaire aux États-Unis et, notamment, posa la première pierre de la cathédrale russe Saint-Nicolas à New York. En 1907, il retourna en Russie où, en 1917, il fut élu patriarche de Moscou. Après avoir confessé courageusement la foi dans le Christ et avoir été persécuté par le régime bolchevique, il décéda le 7 avril 1925, jour de l’Annonciation selon l’ancien calendrier. Il a été canonisé par l’Église orthodoxe russe avec tous les autres martyrs et confesseurs de Russie.

