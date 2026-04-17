Université d’été des jeunes — MOREOM (18-30 ans). Du 17 au 21 août au Centre Sainte-Croix (Monestier, 24240)

Sous la bénédiction de Mgr Joseph, métropolite de la Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale (MOREOM), les jeunes Nepsis organisent pour la première fois une « Université d’été des jeunes », ouverte aux 18-30 ans.

Cette rencontre de cinq jours en pension complète propose un temps de ressourcement spirituel, de partage et de convivialité autour du thème : « La joie dans la communion ».

Au programme : divine liturgie et offices, conférences et ateliers animés par des intervenants exceptionnels, échanges avec Mgr Joseph et Mgr Marc, temps fraternels entre jeunes et activités en pleine nature.

Tarif : à partir de 225 € par personne. Un tarif réduit est proposé jusqu’au 30 avril avec le code « NEPSIS26 ».

➔ Inscription en ligne

Les participants recevront toutes les informations pratiques après leur inscription. En cas de difficulté (transport ou financière), l’équipe organisatrice reste disponible pour accompagner chacun.

Contact : univ.jeunes.moreom@gmail.com

Venez vivre un moment qui marquera vos souvenirs. Nous vous attendons avec joie !

L’équipe Nepsis Bordeaux