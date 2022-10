Vente de charité au profit du monastère Saint-Silouane – 26 et 27 novembre 2022

Avec la bénédiction de son Éminence le métropolite Jean de Doubna que se tiendra une vente de charité au profit du monastère orthodoxe Saint-Silouane-de-l’Athos. Leurs excellences évêques Syméon de Domodédovo (Higoumène du monastère) et Élisée de Réoutov et une petite délégation du monastère vous accueillerons les samedi 26 novembre 2022 de 14h à 17h et dimanche 27 novembre 2022 de 12h30 à 16h dans la nouvelle salle de réception de la cathédrale Saint-Alexandre Nevsky, 12 rue Daru, 75008 Paris.

Y seront vendus des produits du monastère tels que confiture, miel, jus de pommes, chapelets orthodoxes, icônes et aussi livres, Cds et vinyles neufs et d’occasions, et beaucoup d’autres objets divers et variés.

Ce sera aussi une occasion de nous rencontrer et de découvrir indirectement le monastère pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore.