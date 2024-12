Dans cette vidéo, vous pourrez visionner l’intégralité de la table ronde dédiée au livre de Georges El Hage, De la Terre promise au Règne de Dieu – La pensée politique d’Origène. Jean-François Colosimo, Anne-Sophie Vivier-Muresan, le père Michel Fédou S.J. et l’auteur discutent de l’actualité de la pensée d’Origène, Père de l’Église du IIIe siècle, et de son rôle pour dépasser l’instrumentalisation des textes bibliques et envisager des pistes de

