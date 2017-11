Vient de paraître: Signes de lumière, poèmes et photographies de Frère Jean (nom d’auteur de père Gérasime du skite Sainte-Foy), ouvrage bilingue en français et en russe. La version numérique (pdf) est disponible en ligne et téléchargeable en cliquant sur ce lien.

De très beaux textes, témoignages de la vie consacrée d’un artiste et poète, avec de magnifiques photographies de l’auteur. A la fin de l’ouvrage, dans un entretien substantiel, père Gérasime évoque son parcours et la vie au skite Sainte-Foy.

La version papier peut être acquise au prix de 25 euros, port compris. Le bon de commande se trouve ici (et là avec les autres ouvrages de Frère Jean).

« Ce recueil poétique et photographique témoigne, par une écriture de lumière, de la foi dans le quotidien d’un moine qui demeure émerveillé par la majesté du simple. »

Un extrait (p.27):

« Silence »

Au delà des mots

Au delà des sens

est le silence.

Vient un moment

où la contemplation n’est plus que silence.

Silence que la Grâce dépose dans l’âme

en l’inondant de la Présence.

L’âme ne peut plus qu’écouter ce silence.

Silence de la plénitude de l’instant présent.

Dans le silence du cœur léger

Dieu souffle:

« Je t’attendais ! »