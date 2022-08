Vient de reparaître aux Éditions Apostolia et Éditions de Chevetogne : « Ménée de septembre »

Ménée de Septembre

Format liturgique (21 x 28 cm), impression couleur.

La présente réédition du Ménée de septembre selon la traduction du père Denis Guillaume (1933-2008) entend répondre à une nécessité pastorale : ce livre liturgique est épuisé depuis déjà plusieurs années. Dépositaires de l’œuvre du père Denis qui en quarante ans a traduit l’intégralité des offices byzantins, les Éditions de Chevetogne ont souhaité collaborer avec les Éditions Apostolia en vue de mener à bien ce projet.

L’objectif est de proposer une version légèrement amendée de la traduction du père Denis Guillaume, lar­gement utilisée dans le monde francophone, et non une nouvelle traduction. Les éditeurs ont de plus introduit, pour ce qui concerne les versets psalmiques, la traduction de l’archimandrite Placide Deseille (Le Psautier des Septante, éd. Monastère Saint-Antoine, 2016), traduction particulièrement inspirée et qui semble aujourd’hui la plus en usage parmi les ortho­doxes francophones. Enfin, a été ajouté aux synaxaires des Matines l’ensemble des saints du jour, selon la liste disponible dans le synaxaire publié par père Macaire de Simonos-Pétra. La réédition des livres liturgiques amorcée par le présent volume souhaite également s’enrichir de l’hymnographie de saints récemment canonisés dont l’office ne figurait pas jusqu’à présent dans le Ménée (par ex., saint Silouane le 11/24 septembre). Une attention particulière a été portée aux notes de Typikon des grandes fêtes, afin de les compléter selon les deux principaux usages liturgiques byzantins, grec et slave, ainsi que selon les particularités de l’usage roumain.

