Dans un sermon prononcé ce dimanche 15 décembre 2024 à l’Église de la Sainte-Croix, Sa Béatitude Jean X, Patriarche grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient, présente sa vision pour l’avenir de la Syrie.Ce sermon, qui arrive à l’approche des fêtes de Noël, esquisse les contours d’une Syrie future : un État civil et démocratique où tous les citoyens, quelle que soit leur confession, jouissent des mêmes droits et participent ensemble

