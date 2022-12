Visite de l’ambassadrice ukrainienne en Macédoine du Nord au monastère Saint-Jean-Bigorski

Le 11 décembre 2022, le président Vladimir Zelensky a publié le décret 863 introduisant la résolution du CDSN « Sur l’application de mesures (sanctions) économiques spéciales et personnelles et autre » à l’encontre des évêques et autres représentants de l’Église orthodoxe ukrainienne (métropolite Onuphre). Le décret a été publié sur le site web du président ukrainien. Selon le texte, des sanctions sont imposées contre : Le métropolite Antoine de Borispol et Brovary,

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter