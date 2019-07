La délégation patriarcale avait à sa tête l’archevêque de Telmissos Job et était constituée de l’évêque de Mélitène Maxime, vicaire général de la métropole de France du Patriarcat œcuménique, et du diacre Bosporios Mangafas. Le 28 juin, la délégation a rencontré le président du Conseil pontifical pour l’unité chrétienne, le cardinal Kurt Koch, avec lequel ont été discutées des questions actuelles. Ensuite, le pape François a reçu la délégation en audience privée et l’a invitée à déjeuner. Selon le communiqué officiel « à l’occasion de la fête des apôtres Pierre et Paul, saints protecteurs de l’Église de Rome, la délégation du Patriarcat œcuménique, constituée de l’archevêque de Telemessos Job, de l’évêque de Mélitène Maxime et du diacre Bosporios, a rencontré S.E. le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité chrétienne, et Mgr Andrea Palmieri, sous-secrétaire du Conseil. Au cours de la rencontre, les affaires courantes des deux Églises ont été discutées, ainsi que les prochaines étapes de la Commission mixte internationale du dialogue théologique entre les Églises catholique et orthodoxe. La prochaine réunion de la Commission de coordination est programmée pour le mois de novembre prochain au monastère de Bose en Italie, pour continuer l’étude du texte « Primauté et Conciliarité pendant le deuxième millénaire et aujourd’hui ». Le 29 juin, la délégation a assisté à la messe solennelle en la basilique Saint-Pierre, présidée par le pape François. À la fin de celle-ci, le pape et le chef de la délégation patriarcale ont vénéré ensemble la tombe de l’apôtre Pierre, où se trouvent ses reliques. Immédiatement après, le pape a conduit l’archevêque de Telmissos à la chapelle papale privée du Palais apostolique, où il lui a transmis un reliquaire avec un fragment des reliques du saint apôtre Pierre, ce présent étant destiné au patriarche Bartholomée. Celui-ci a exprimé sa grande joie et sa reconnaissance au pape François pour son présent fraternel à la Grande Église du Christ. La sainte relique a été présentée à la vénération des fidèles pendant la Liturgie des saints apôtres Pierre et Paul à Constantinople, le 30 juin, en l’église de Feriköy qui commémorait sa fête patronale.

