Sa Béatitude le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine félicite les Ukrainiens à l’occasion du Jour de l’Indépendance du pays et appelle chacun à prier pour la nation. Le Département de l’information et de l’éducation de l’Église orthodoxe ukrainienne a rapporté cette information. « Chers frères et sœurs ! Chers Ukrainiens ! Je vous félicite sincèrement à l’occasion du 33e anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine ! Alors que notre

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.